Mardin'de Gençlik Merkezinin yapımı sürüyor
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Mardin'de Gençlik Merkezinin yapımı sürüyor

Mardin'de Gençlik Merkezinin yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yapımı devam Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yapımı devam Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

İlçede 1490 metrekarelik alanı kapsayan ve 2 kattan oluşacak Gençlik Merkezi yapım çalışmalarını inceleyen Aksoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik Merkezinin, gençlerin birçok alanda faaliyet göstereceği ve sosyal yönden ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir merkez olacağını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yarınlarımız olan gençlerimizin başta spor ve mesleki gelişimleri olmak üzere her alanda fayda sağlayacak Gençlik Merkezimiz, ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizin sosyal, eğitim, kültürel ve sportif yapısına çok büyük kazanımlar sağlayacak şekilde projelendirilen merkezin inşaatını yakın zamanda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Mardin'de Gençlik Merkezinin yapımı sürüyor
Mardin'de Gençlik Merkezinin yapımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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