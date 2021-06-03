Mardin'de geceyi alevler aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de geceyi alevler aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan - Haberler | 3. Sayfa

- Mardin'de geceyi alevler aydınlattı Mardin'in Artuklu ilçesinde buğday hasadının tamamlandığı bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

- Mardin'de geceyi alevler aydınlattı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde buğday hasadının tamamlandığı bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçrayan yangın gecenin karanlığını aydınlığa çevirdi.

Olay, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, hasadın tamamlandığı bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçrayan yangın büyüyerek bölgeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi grup amirliği ekipleri, gece karanlığını aydınlatan yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dönümlerce ekili alanda küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de geceyi alevler aydınlattı
Mardin'de geceyi alevler aydınlattı
Mardin'de geceyi alevler aydınlattı
Mardin'de geceyi alevler aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan

Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de geceyi alevler aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:27:25. #1.14#

title