Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi - Haberler
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Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde yangın çıktı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı çift, dumandan etkilendi.

Olay, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, 112 merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların arasında kalan ev halkını İtfaiye merdiveni yardımıyla dışarı çıkardı.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen yaşlı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

Mardin'de bir evde yangın çıktı, yaşlı çift dumanlardan etkilendi

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İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Artuklu, Yangın, Mardin, 3. Sayfa, Haber

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