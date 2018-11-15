Mardin'de Emniyet Personeline Altın

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüde çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 71 bekçi ve polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğünde program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile emniyet müdür yardımcıları, çalışanları tebrik ederek altın hediye etti.

Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.

Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğunu belirten Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olduktan mutluluk duyuyoruz." dedi.