Mardin'de down sendromlu genç Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Tur'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Mardin Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tur, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tur'un cenazesi Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda Kayalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tur'a koronavirüsün, düğün törenine giden ailesinden bulaştığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Anne Gevre Tur'un (54) da Kovid-19 teşhisi ile Derik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA