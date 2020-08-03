Mardin'de down sendromlu genç Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Mardin'de down sendromlu genç Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mardin'de down sendromlu genç Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
03.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:57

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Tur'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Mardin Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tur, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tur'un cenazesi Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda Kayalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tur'a koronavirüsün, düğün törenine giden ailesinden bulaştığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Anne Gevre Tur'un (54) da Kovid-19 teşhisi ile Derik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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