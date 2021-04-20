Mardin'de dolandırıcılık zanlısı "sahte avukat" tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de dolandırıcılık zanlısı "sahte avukat" tutuklandı

Mardin'de dolandırıcılık zanlısı 'sahte avukat' tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel

Mardin'de kendini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla adliyede gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'de kendini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla adliyede gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte isimle kendini avukat olarak tanıtıp Hikmet Esen ve eşi Özlem Esen'den avukatlık ücreti 1625 lira alan Abdurrahman B'yi Mazıdağı Adliyesinde gözaltına aldı.

Yapılan sorgusunda benzer suç kayıtları bulunan Abdurrahman B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı
Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Antony Blinken Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'de dolandırıcılık zanlısı "sahte avukat" tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 23:42:21. #1.14#

title