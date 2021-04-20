Mardin'de dolandırıcılık zanlısı "sahte avukat" tutuklandı

Mardin'de kendini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla adliyede gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'de kendini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla adliyede gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte isimle kendini avukat olarak tanıtıp Hikmet Esen ve eşi Özlem Esen'den avukatlık ücreti 1625 lira alan Abdurrahman B'yi Mazıdağı Adliyesinde gözaltına aldı.

Yapılan sorgusunda benzer suç kayıtları bulunan Abdurrahman B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız