Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2)

MARDİN (DHA) - SERBEST BIRAKILDI

Mardin'deki özel bir hastanede annesine yanlış ilaç verdiğini öne sürdüğü Dr. Bayram Yıldız'ı, başına kolonya şişesiyle vurup, yaralayan ve gözaltına alınan Mehmet Adıbelli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.