Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2) - Haberler
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Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2)

Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2)
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDIMardin'deki özel bir hastanede annesine yanlış ilaç verdiğini öne sürdüğü Dr. Bayram Yıldız'ı, başına kolonya şişesiyle vurup, yaralayan ve gözaltına alınan Mehmet Adıbelli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere...

MARDİN (DHA) - SERBEST BIRAKILDI

Mardin'deki özel bir hastanede annesine yanlış ilaç verdiğini öne sürdüğü Dr. Bayram Yıldız'ı, başına kolonya şişesiyle vurup, yaralayan ve gözaltına alınan Mehmet Adıbelli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2)

Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2)

Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı (2)

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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