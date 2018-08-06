Mardin'de Din Görevlileri Beyazsu'da Piknik Yaptı

Mardin ve ilçelerinde görev yapan din görevlileri, Beyazsu'da düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİN-BİR-SEN), Mardin ve ilçelerinde görev yapan din görevlileri için Beyazsu'da piknik programı düzenledi.

DİN-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Ersan, yaptığı konuşmada, düzenledikleri bu tür etkinliklerle diyanet personeli arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Sendika olarak her yıl bu tür organizasyonlar yaptıklarını dile getiren Ersan, şunları kaydetti:

"Birçok kurumda çalışan görevliler yaz aylarında tatil yaparken din görevlilerimiz görevlerinin başında, camilerimizde çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle ilgili ders veriyor. Biz de bu vesileyle din görevlilerimizi bir gün de olsa piknikte buluşturduk. Burada din görevlilerimiz hem dinlenme imkanı hem de birbirleriyle sohbet etme fırsatı buluyor. Katılan herkese teşekkür ediyoruz."

DİN-BİR-SEN Nusaybin Temsilcisi Ahmet Ersan da Beyazsu'nun tüm çevre il ve ilçelerden ziyaretçi çektiğini belirterek, din görevlileri olarak burada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.