Mardin'de devrilen tırın şoförü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de devrilen tırın şoförü yaralandı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Mardin'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çoban yönetimindeki 73 FA 316 plakalı tır Girmeli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Çoban yaralandı.

Çoban ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Mardin'de devrilen tırın şoförü yaralandı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title