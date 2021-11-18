Mardin'de devrilen tırın şoförü yaralandı
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çoban yönetimindeki 73 FA 316 plakalı tır Girmeli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan Çoban yaralandı.
Çoban ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.