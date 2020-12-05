Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti
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Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti

05.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:25

Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), enerji hatlarında kaçak hat çekerek arazisini sulayan kişinin yöntemini deşifre etti.

Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), enerji hatlarında kaçak hat çekerek arazisini sulayan kişinin yöntemini deşifre etti.

MARSU, enerji hatlarındaki kaçak kullanımı tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesinde ikamet eden F.B.'nin sondaj kuyusunun trafosundan izinsiz olarak elektrik kullandığını tespit etti. F.B.'nin kaçak olarak kullandığı elektrik enerjisini arazi sulamada kullandığı belirlendi. Kurumu binlerce lira zarara uğratan F.B.'ye, geriye dönük izinsiz kullandığı enerjisi hesaplanarak kullandığı enerji bedeli tahakkuk ettirilip, faturasının gönderileceği belirtildi.

MARSU'ya bağlı ekipler, kuruma bağlı elektrik enerjisini izinsiz olarak kullananlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti
Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti
Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti
Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti
Çiftçinin kaçak elektrik kullanım yöntemi 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN

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