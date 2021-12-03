Mardin'de bölgesel kalkınma toplantısı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de bölgesel kalkınma toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin sahaya aktarılması amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından kurulan Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünün ilk toplantısı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Toplantıya, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, MAÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Erhan Polat, Doç. Dr. Behzat Ekinci ile akademik ve idari temsilciler katıldı.

Yeni vizyon çerçevesinde belirlenen odak konularından özellikle turizm alanında önemli bir mesafe kat ederek sahada önemli projeler yürüttüklerini belirten Özcoşar, sanayi ve ticaret dünyasının en önemli ihtiyacı olan nitelikli ara personelin yetiştiği Meslek Yüksek Okullarına yeni bir düzenleme getireceğini ve meslek okullarının sektör ile iç içe sahada yer alacağını söyledi.

Özcoşar, şöyle konuştu:

"Koordinatörlük çalışmasıyla sahaya çok daha doğrudan girmeyi hedefliyoruz. Koordinatörlüğünün yapısını üç ana eksen etrafında oluşturduk. Böylelikle alanlarında uzman tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile sahada aktif yer alarak sektörle iş birlikleri, ortak çalışmalar ve projeler üretebileceğiz."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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