İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu
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İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 112 ekiplerine banyoda mahsur kalındığına dair ihbar yapıldı. Eve giren ekipler, 50 yaşındaki bir kadını banyoda ölü olarak buldu.

Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Mevlana Sokakta edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine banyoda mahsur kalma ihbarında bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Banyo kapısının camını kırarak açan ekipler, Emine Gökçen isimli kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gökçen'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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