Mardin'de Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı Mardin'de Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Mardin'de güvenlik toplantısı yapıldı.

Mardin'de Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Mardin'de güvenlik toplantısı yapıldı.

İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir katıldı.

Kaynak: İHA