Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
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Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi

10.10.2020 07:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:01
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce başlayan bağ bozumunda sona yaklaşıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce başlayan bağ bozumunda sona yaklaşıldı. Bağlarda hummalı bir çalışma devam ederken, kırsal mahallelerde meşhur şıra üzümü pekmezi, cevizli ve bademli sucuk ile pestil üretilmeye devam ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şıra üzümü ve pekmeziyle ünlenen Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 20 gün önce başlayan üzüm hasadında sona gelindi. Bağdaki üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve tenekelere doldurulup, suyunun çıkarılacağı alana getiriliyor. Torbalara konulan üzümün ezilmesiyle elde edilen suyu, bu kez kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Üzüm suyunun bir kısmı ise bazı mayalar katılarak pestil ve cevizli ve sade sucuk haline getirilmeye başlandı.Mazıdağı'nda yüz yıllardan beri aynı yöntemlerle organik üzüm üreten kırsal Yağmur Mahallesi'ndeki üretici Abdurrahman Kaya (55), ilçenin tamamında üzümlerin ilaçsız ve organik bir şekilde yetiştirildiğine dikkat çekerek, "Bizim üzümümüz organiktir. Pekmezi de çok kalitelidir. Ağızlarının tadını bilen müşterilerimiz vardır. Her yıl aynı pekmezden istiyorlar. Bu yıl üzüm çok. Bu nedenle üretici sürümden kazanacak" dedi.


Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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