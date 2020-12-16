Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i uzman çavuş 2 yaralı
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Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i uzman çavuş 2 yaralı

16.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:47
Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i uzman çavuş 2 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Mersin'de görevli olan ve izne gelen uzman çavuş M.A. ile akrabası M.A., kavgada vurularak, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan ve silah kullananların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 


- Mardin
Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i uzman çavuş 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali DİNLER

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