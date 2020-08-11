Mardin'de 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesini çöplüğe çevirdiler
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Mardin'de 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Mardin'de 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesini çöplüğe çevirdiler Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarihi camiye sahip çıkamıyor Kızıltepe'de tarihe büyük saygısızlık, balkondan çöpleri caminin bahçesine atıyorlar Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesine...

11.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:18

Mardin'de 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarihi camiye sahip çıkamıyor

Kızıltepe'de tarihe büyük saygısızlık, balkondan çöpleri caminin bahçesine atıyorlar

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler büyük tepkiye neden oldu.

Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan'ın 1184'te yapımını başlattığı ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan, Kızıltepe Ulu Cami Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 4 yıl süren restore çalışmasından sonra 15 Mart 2019'da ibadete açılmıştı. 2 bin 500 kişilik tarihi cami yaklaşık 8 milyon liraya restore edilmişti. 800 yıllık tarihi caminin bahçesine çevre apartmanlardan atılan çöpler bahçeyi çöplüğe çevirdi.

Mahalle sakinlerinden Aydın Yaman caminin bahçesine çöp atanlara tepki gösterdi. Olayı tarihe saygısızlık olarak nitelendiren Yaman, "Tarihi camimiz, her şeyi yenilediler ama caminin avlusunu görüyorsunuz. Buraya el atacak bir yetkili yok mu? Olmayacaksa biz çocukları getirelim temizleyelim. Tarihi camimiz ne hale gelmiş" dedi.

Öte yandan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tarihi camiye atılan çöplerin kötü bir görüntü verdiğini belirten vatandaşlar, vakıflar bölge müdürlüğünün bu tarihe sahip çıkarak kötü görüntüye neden olan bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Mardin'de 800 yıllık tarihi Ulu Cami'nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Kaynak: İHA

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