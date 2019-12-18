Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

18.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:00
Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

ekiplerince, ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi İpekyolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta, arama yapıldı. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.M. ile S.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, kaçak sigaralara ise el konuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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