Mardin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
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Mardin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

Mardin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği trafik kazası ile ilgili polisin takibi sonucu yakalanan sürücü tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği trafik kazası ile ilgili polisin takibi sonucu yakalanan sürücü tutuklandı.

Mardin Yolu Caddesi'nde önceki gün öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığı trafik kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kazanın ardından kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri sürücünün kaçtığı güzergahı takibe aldı.

Sürücü M.D, ilçenin kırsal Sınırtepe Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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