Mardin'de 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jeep ve hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jeep ve hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu.
İlçede sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LRK 14 plakalı hafif ticari araç ve 34 ANM 150 plakalı jeep yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı, Heybet Dağlı'ya ait olduğu öğrenilen yaklaşık 30 koyun telef oldu.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız