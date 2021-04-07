Mardin'de 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu

Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Mardin'de 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jeep ve hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jeep ve hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu.

İlçede sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LRK 14 plakalı hafif ticari araç ve 34 ANM 150 plakalı jeep yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı, Heybet Dağlı'ya ait olduğu öğrenilen yaklaşık 30 koyun telef oldu.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Türker Ertürk Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'de 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:00:26. #1.14#
title