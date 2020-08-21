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Mardin'de 19 yaşındaki kayıp Gamze her yerde aranıyor

Mardin'de 19 yaşındaki kayıp Gamze her yerde aranıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 gün önce 'amcalarıma gidiyorum' diyerek evden ayrılan 19 yaşındaki Gamze Aydın'dan haber alınamıyor.

21.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:50

Mardin'de 19 yaşındaki kayıp Gamze her yerde aranıyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 gün önce 'amcalarıma gidiyorum' diyerek evden ayrılan 19 yaşındaki Gamze Aydın'dan haber alınamıyor. Aydın ailesi gözyaşları içerisinde kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Kızıltepe Sanayi Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın, 17 Ağustos'ta sabah kalktı ev işlerinde annesine yardım etti ve saat 14.30 gibi 'amcalarıma gideceğim' diyerek evden ayrıldı. Ardından Gamze'den bir daha haber alınamadı. Her yerde kızlarını arayan Aydın ailesi 5 gündür kızlarına ulaşamamanın çaresizliği içerisinde kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.

"Kızımı gören, duyan, ölüsünü, dirisini bana söylesin"

Polise kayıp başvurusu yaptıklarını ifade eden anne Leyla Aydın, "Kızım 5 gündür kayıptır. Ne gören var, ne soran var. Kızımı gören, duyan, ölüsünü, dirisini bana söylesin. Büyüklerimizden yardım istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen ne olursunuz kızımı getirin bana" dedi.

"Annem 5 gündür yemek yemiyor"

20 gün önce askerden gelen ağabeyi Uğur Aydın ise annesinin 5 gündür yemek yemediğini söyledi. Aydın, "Bu ayın 17'sinde saat 14.30- 15.00 civarlarında kardeşim anneme 'amcalarıma gideceğim' diyor. O sırada çıkıp gidiyor. Bir buçuk iki saat sonra gittim amcalara söyledim Gamze burada mı diye ne gören var ne duyan. Kız yok, 5 gündür aranmadık yer bırakmadık. Artık elimizden bir şey gelmiyor. Annem 5 gündür yemek yemiyor. Bu kadın ölsün mü? Diğer masum insanlar gibi cenazesi mi bize gelmesi gerekiyor? Kurbanınız olayım yardım edin bize. Elimiz, ayağımız bağlandı artık ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

Kız kardeşinin kendi rızası dışında kaybolduğunu ileri süren abla Havva Aydın, "Kız kardeşim yok ortalıkta. Rızası ile gitmemiş, gitseydi gelirdi bir haber. Kız kardeşimizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mardin'de 19 yaşındaki kayıp Gamze her yerde aranıyor

Kaynak: İHA

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