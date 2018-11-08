Mardin'de 1 Kilo 800 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Acırlı Mahallesinde 2 bidona saklanmış halde 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Midyat ilçesi Acırlı Mahallesinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet bidon içerisinde toplam 66 adet paketlenmiş halde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirilmiştir. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN