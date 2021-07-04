Mardin Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı etkinlikleri başladı
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı etkinlikleri başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan etkinlikler açık hava sineması ve santuri Sedat Anar'ın konseri ile başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan etkinlikler açık hava sineması ve santuri Sedat Anar'ın konseri ile başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, temmuz ayı ile başlayan normalleşmeye paralel olarak kültür ve sanat etkinliklerini başlattı.

Mardin Müzesi önünde bulunan açık hava sinemasında sahne alan santuri Sedat Anar, Mardinli ve dışardan gelen misafirlere erbane ve santur çalarak konser verdi.

Tarihi Mardin Kalesinin eşsiz güzelliği dibinde keyifli dakikalar yaşayan vatandaşlar, uzun aradan sonra kültür ve sanat etkinliklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikler kapsamında bugün Atatürk Kültür Merkezinde Şoför Nebahat adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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