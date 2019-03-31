Mardin Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Mardin için sandığa giden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Bağımsız'dan yana olmuştu. Peki, Mardin seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Mardin'de kim önde? Mardin seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

MARDİN BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Vejdi Kahraman, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. HDP adayı Ahmet Türk gösterildi. SP adayıMehmet Ali Kılıç ve BTP adına Ahmet Zeki Türköz Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

MARDİN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Mardin Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Mardin'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Mardin'de 2014'de yerel seçimlerde Bağımsız adına Ahmet Türk, AK Parti adına Mehmet Vejdi Kahraman aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Bağımsız % 52,20 oy oranı ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AKP ise % 37,36 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP adayı Mehmet İmamoğlu % 2,56 oy oranı ile 3, BTP adayı Ahmet Zeki Türköz % 2,05 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.