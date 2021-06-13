MARDİN BÜŞRA VE SUZAN ÖĞRETMENLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MARDİN BÜŞRA VE SUZAN ÖĞRETMENLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada hafif ticari aracın çarpmazıyla öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'ın (28) yaşamlarını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada hafif ticari aracın çarpmazıyla öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'ın (28) yaşamlarını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a, Mardin Yolu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız ve Basın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yaralı Büşra Yıldız ile Suzan Basın, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenler Büşra Yıldız ile Suzan Basın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi. Hastanede yapılacak otopsinin ardından Suzan Basın, Nusaybin ilçesinde, Büşra Yıldız ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde toprağa verilecek.

Öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'ın öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız ve Basın, yaya şeridinden yolunu karşına geçmeye çalıştıkları sırada hızlı gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

MARDİN BÜŞRA VE SUZAN ÖĞRETMENLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İbrenin 130'da takılı kaldığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İbrenin 130'da takılı kaldığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Hatay'da kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Son dakika gündem: Hatay'da kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MARDİN BÜŞRA VE SUZAN ÖĞRETMENLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 11:05:41. #1.14#

title