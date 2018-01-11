Mardin Belediye Başkan Vekili Yaman'a Teşekkür Plaketi

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Mardin'e hizmetlerinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'a teşekkür plaketi verdi.



Kandemir berberinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile Vali Yaman'ı belediyedeki makamında ziyaret etti.



Ziyarette belediyenin halka hizmet noktasında önemli çalışmalara imza attığını belirten Kandemir, Yaman'a kentte gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kandemir, hiçbir ayrım yapılmadan çalışmaların her noktaya ulaştırıldığını ve bu çalışmaların herkesimin takdirini topladığını dile getirerek, "Yapılan görevlendirmenin ardından şehrimizde hızla bir değişim gözlemlemekteyiz. Her yönüyle şehrimizin hak ettiği değere ulaşması için yoğun bir mesai harcanıyor. Burada halkımızın tamamına bu hizmetleri ulaştıran Belediye Başkan Vekilimiz Vali Yaman ve ekibine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yıl da hizmetlerin aynı doğrultuda yürütüleceğinden şüphemiz yok. Kendisine ve ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

Kandemir daha sonra Yaman'a plaket verdi.