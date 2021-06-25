Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı!

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı. Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu. Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restoranı bastı. Aral'ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize attı.