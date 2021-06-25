Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı!
Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı. Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu. Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restoranı bastı. Aral'ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize attı.
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını resmi olarak duyuran 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ve iş insanı Yiğit Marcus Aral'ın ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İnanılmaz iddia özellikle sosyal medyaya damga vurdu.
Atılan iddia ise sosyal medyaya kadar düştü. İddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu. Sosyal medya üzerinden yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restoranı bastı. Aral'ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize attığı iddia edildi. Olay sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı…
Kaynak: Snob Magazin