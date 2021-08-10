Marburg virüsü nedir? Marburg humması belirtileri nedir? Marburg ölümcül mü?

Son Dakika: Dünya henüz koronavirüsü alt edememişken Afrika'dan gelen yeni virüs uyarısı büyük endişe yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da, Gine'de yarasalardan bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan "Marburg humması"na rastlandığını açıkladı. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg humması belirtileri nedir? Marburg ölümcül mü? Marburg virüsü bulaşıcı mı? Marburg virüsü nasıl tedavi edilir? DSÖ'den açıklama yapıldı mı?

Son Dakika: Batı Afrika'da görülen ve can almaya başlayan Marburg hummasının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşmanın enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleştiğini ifade etti. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg humması belirtileri nedir? Marburg ölümcül mü? Marburg virüsü bulaşıcı mı? Marburg virüsü nasıl tedavi edilir? DSÖ'den açıklama yapıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine'de Marburg hummasının tespit edildiğini ve bunun Batı Afrika'da bir ilk olduğunu duyurdu. DSÖ Afrika Direktörlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği bildirildi.

Ebolaya benzer ve oldukça bulaşıcı olan Marburg Hummasına bağlı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ülkenin Gine olduğunu aktaran DSÖ, 12 büyük Marburg Humması salgınının 1967'den bu yana çoğunlukla Güney Afrika ve Doğu Afrika'da yaşandığına dikkat çekti.

MARBURG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

DSÖ, Marburg Hummasında vaka ve ölüm oranlarının, virüsün mutasyonları ve salgın yönetimine bağlı olarak geçmiş salgınlarda yüzde 24 ila yüzde 88 arasında değiştiğini aktardı. DSÖ, bulaşmanın enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleştiğini ifade ederek, semptomların baş ağrısı, kan kusma, kas ağrıları ve vücuttaki çeşitli deliklerde kanama olduğunu açıkladı.

Gine'deki Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybı bu yılın başlarında 12 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona ermesinden sadece 2 ay sonra yaşandı. Gine'nin ulusal kanamalı ateş laboratuvarındaki analistlerin ardından Senegal'deki Pasteur Enstitüsü'de hastaya konulan Marburg Humması tanısını doğruladı..

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, "Marburg Hummasının çok geniş bir alana yayılma potansiyeli var ve bu onu durdurmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Moeti, "Gine'nin benzer şekilde bulaşan Ebola'yı yönetme konusundaki geçmiş deneyimine ve uzmanlığına dayanarak hızlı bir yanıt için sağlık yetkilileriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Marburg virüsü, insanlara meyve yarasalarından bulaşırken, insandan insana ise temas yoluyla ya da vücut sıvısıyla bulaşabiliyor.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Marburg virüsünün maalesef özel bir tedavisvi bulunmamakla beraber, henüz aşısı da geliştirilememiştir.

Enfekte kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

MARBURG VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da, 12 Marburg salgını görüldü. Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi. Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.