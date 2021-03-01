Maraşlı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Maraşlı 8. yeni bölüm fragmanı: Maraşlı 8. bölüm 2. fragman izle!

Maraşlı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Maraşlı ne zaman, saat kaçta, Maraşlı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı 8. bölüm 2. fragmanı full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı yeni bölümde neler olacak?

Maraşlı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Maraşlı ne zaman, saat kaçta, Maraşlı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlıyeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı full izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile ilk kez buluştu.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?

Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş,Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.

Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MARAŞLI 8. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak? Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı? Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider.

Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi? Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir? Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?