Maraşlı yeni bölüm ne zaman? Maraşlı 26. bölüm bugün var mı? Maraşlı final fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Maraşlı yeni bölüm ne zaman, Maraşlı 26. bölüm bugün var mı, Maraşlı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Maraşlı yeni bölüm ne zaman, Maraşlı final bölüm bugün mü, Maraşlı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!