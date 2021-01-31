Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı 4. bölüm 2. fragmanında neler oluyor? Maraşlı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda?

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı aksiyon türündeki Türk dizisi son bölüm özeti! Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 4. bölüm ön izleme izle! Maraşlı hangi gün?

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

MARAŞLI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İlk bölümü ile dikkat çekmeyi başaran dizi Maraşlı, her Pazartesi, saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 4. bölümü ile ekrana gelecek dizinin ön izlemesi haberimizde.

MARAŞLI OYUNCULARI!

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

MARAŞLI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Merakla beklenen Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanının 2. bölümü de yayınlandı.