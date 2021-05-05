Maraşlı yeni bölüm fragmanı! Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 16. bölüm izle, son (16) bölüm full izle!

Maraşlı yeni bölüm fragmanı! Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Maraşlı dizisinin 17. bölümü ar araştırılmaya başlandı. ATV'de yayınlanan Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Maraşlı son bölüm özeti! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? ATV Maraşlı 16. bölüm izle, son (16) bölüm full izle!

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Maraşlı 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 10 . bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 17. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MARAŞLI 16. BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI 16. BÖLÜMDE NE OLDU?

"O tetiği çekersen, hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin"

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?