Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı 5. bölüm fragman yayınlandı mı? Maraşlı oyuncuları!

Her Pazartesi, saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı 5. bölüm fragman yayınlandı mı? Maraşlı oyuncuları!

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır? Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

1 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 4. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Maraşlı dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Maraşlı ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz,

Alina Boz ise

Kerem Atabeyoğlu (Aziz),

Rojda Demirer (Firuzan),

Saygın Soysal (Savaş),

Cemil Büyükdöğerli (İlhan),

Melis İşiten (Dilşad),

Serhat Kılıç (Necati),

Cihan Yenici (Ozan)

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