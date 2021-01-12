Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı izle! Maraşlı ilk bölüm özeti! Maraşlı hangi gün, saat kaçta?
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Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı izle! Maraşlı ilk bölüm özeti! Maraşlı hangi gün, saat kaçta?

12.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:41
Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı izle! Maraşlı ilk bölüm özeti! Maraşlı hangi gün, saat kaçta?

İlk bölümü ile dikkatleri çekmeyi başaran, başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı izle! Maraşlı ilk bölüm özeti! Maraşlı hangi gün, saat kaçta?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı izle! Maraşlı ilk bölüm özeti! Maraşlı hangi gün, saat kaçta?

MARAŞLI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir… Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz - Maraşlı

Alina Boz - Mahur

Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

Saygın Soysal - Savaş

Serhat Kılıç - Necati

Rojda Demirer - Firüzan

Melis İşiten - Dilşad

MARAŞLI DİZİSİ İZLE!

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