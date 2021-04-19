Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?

Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Maraşlı bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı geç mi başlayacak?

Maraşlı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maraşlı saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Maraşlı neden yok, ne zaman? Maraşlı bugün yayınlanmayacak mı? Maraşlı final mi olacak, bitti mi? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEDEN BAŞLAMADI?

Maraşlı normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında ATV'de "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğundan dolayı dizi 15 dakika geç başlayacak. Yani dizi 20:15 'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 15 dakika geç başlayacaktır.

MARAŞLI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:30 ile 20:15 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Maraşlı dizisi 15 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün saat 20:15 geçe başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

19:30 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 - Maraşlı

00:20 - Bir Zamanlar Çukurova

Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 14. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 14. Bölümde neler olacak?
Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 14. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 14. Bölümde neler olacak?
Maraşlı 14. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 13. bölüm izle
Maraşlı 14. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 13. bölüm izle
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:17:36. #1.16#

title