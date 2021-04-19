Maraşlı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Maraşlı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?

Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Maraşlı bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı geç mi başlayacak?

Maraşlı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maraşlı saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Maraşlı neden yok, ne zaman? Maraşlı bugün yayınlanmayacak mı? Maraşlı final mi olacak, bitti mi? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEDEN BAŞLAMADI?

Maraşlı normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında ATV'de "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğundan dolayı dizi 15 dakika geç başlayacak. Yani dizi 20:15 'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 15 dakika geç başlayacaktır.

MARAŞLI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:30 ile 20:15 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Maraşlı dizisi 15 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün saat 20:15 geçe başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

19:30 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 - Maraşlı

00:20 - Bir Zamanlar Çukurova