Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı bugün var mı? Maraşlı son bölüm de neler oldu?
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Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı bugün var mı? Maraşlı son bölüm de neler oldu?

16.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:30
Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı bugün var mı? Maraşlı son bölüm de neler oldu?

Maraşlı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Maraşlı bugün var mı? Maraşlı ne zaman saat kaçta? Maraşlı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Maraşlı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Maraşlı ne zaman saat kaçta? Maraşlı son bölüm de neler oldu? Maraşlı bugün var mı?

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti."

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı bugün var mı? Maraşlı son bölüm de neler oldu?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı bugün var mı? Maraşlı son bölüm de neler oldu?

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MARAŞLI YENİBÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

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