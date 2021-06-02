Maraşlı final yapacak mı? Alina Boz açıkladı

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisinin final yapacağı iddia edildi. Boz, katıldığı ödül töreninde bu iddiaya yanıt verdi. İşte detaylar...

11 Ocak 2021'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayan Maraşlı'nın 12 Temmuz 2021'de final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Son anda bir değişiklik olmazsa Maraşlı'nın sezon sonunda final yapacağı öne sürüldü.

"TAM OLARAK BİLMİYORUM"

Ünlü oyuncu Alina Boz, katıldığı bir ödül töreninde, "Maraşlı final mi yapıyor?" sorusuna yanıt verdi. Boz, "Tam olarak bilmiyorum. En doğru bilgiyi yapım şirketi verecektir" dedi.

İDDİAYI YALANLAMADI

Alina Boz'un dizinin final yapacağı yönündeki iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan siyah renk mini elbise giyen Alina Boz, tüm dikkatleri üzerinde topladı.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Kaynak: Snob Magazin