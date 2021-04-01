Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Durumu iyi olan oyuncu evde tedavi görmeye başlarken sete bir süre ara verildi. Deniz'le beraber çalışanlara da koronavirüs testi yapıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrol oynayan 30 yaşındaki Burak Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.
PARTNERİ DE TEST YAPILDI
Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Kovid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi. Alina Boz geçtiğimiz sene eylül ayında koronavirüse yakalanmış ve evde gördüğü tedavi sonrası virüsü atlatmıştı.
Virüse yakalanan Burak Deniz'den konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
DİDEM SOYDAN İLE AŞKINI İLAN ETTİ
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Burak Deniz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşayan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.