Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Maraşlı Firuzan'ı canlandıran Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Maraşlı Firuzan'ı canlandıran Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında?

11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI FİRUZAN KİMDİR? ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Maraşlı Firuzan 37 yaşındadır. Tam bir afettir. Sedef Hanım'ın aksine asil bir kadın değildir. Daha çok orta sınıf bir aileden gelmektedir. Hırsları vardır. Eğitimi yoktur. Cilvesi ve güler yüzüyle Aziz Bey'i kendine aşık etmeyi başarmıştır. Firuzan, Aziz'e iyi gelir. Lakin Aziz yaşı itibariyle Firuzan'ı her zaman mutlu etmeye muktedir değildir.

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.[3] Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.