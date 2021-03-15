Maraşlı canlı izle! Maraşlı Atv canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Maraşlı canlı izle, Maraşlı Star canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle! diye aratıyor. Peki, Maraşlı canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun..."

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI CANLI İZLE (20.00)



MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

