Maraşlı canlı izle! ATV Maraşlı 8. yeni bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler oldu?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 9. bölüm ön izleme izle! Maraşlı hangi gün?

MARAŞLI CANLI İZLE!

MARAŞLI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Maraşlı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben sana aşık oldum bayan..."

Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak? Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı? Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi? Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir? Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.