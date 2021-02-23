Maraşlı 7. bölüm full HD izleme linki! Maraşlı son bölüm tek parça kesintisiz full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Maraşlı dizisi bu akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi oyuncuların yer aldığı Maraşlı dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla büyük dikkat çekiyor! Maraşlı 7. bölüm full HD izleme linki! Maraşlı son bölüm tek parça kesintisiz izle!

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir.Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. Bu hafta 7. bölümüyle ekranlara gelen olan Maraşlı'nın yeni bölümü ve son bölümü merak ediliyor! İşte, Maraşlı 7. bölüm full izleme linki! Maraşlı son bölüm tek parça full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV MARAŞLI SON (7.) BÖLÜM FUL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!