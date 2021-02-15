Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 6. bölüm full izle

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MARAŞLI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 6. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 6. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 7. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maraşlı özel kuvvetlere yıllarca hizmet etmiş sonrasında kızı Zeliş'in bir operasyonda vurulması ile mesleği bırakmış kızı ile ilgilenmeye karar vermiştir. Şimdilerde sakin bir hayat yaşamaya çalışan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açmıştır. Cesur bir adam olan Maraşlı dükkana müşteri olarak gelen Mahur'u ölümden kurtarır. Türel ailesinin kızı olan Mahur fotoğrafçıdır ve bir infazın fotoğraflarını çekerek başına büyük bir bela almıştır. Asla haksızlığa göz yumamayan bir yapısı olması sebebi ile Maraşlı başını beladan kurtaramaz. Aziz Türel'in isteği ile Mahur'a korumalık yapmayı kabul eden Maraşlı Mahur'a aşık olur.

MARAŞLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisinin çekimlerine Türkiye'nin dondurma ile ünlü ili Kahramanmaraş'da başlaması planlanıyor. Bilindiği üzere Kurtuluş Savaşımızın da simgesi olan bu tarihi kent sadece dondurması ile değil aynı zamanda delikanlı adamları ile de ünlü. Maraşlı dizisinin ilerleyen bölümlerinde ise İstanbul'a alınacağı öğrenildi. Diğer taraftan Maraşlı dizisinde Maraşlı bir adamın hikayesi anlatılacağı için şuanda ismi Maraşlı olarak telaffuz ediliyor. Belki de sete çıkacağı zaman Tims B yapım Maraşlı dizisine yeni bir isim verebilir. Tims B Yapım Maraşlı dizisinin ismini daha önce de Firuze dizisi olarak açıklamış sonradan değişikliğe gitmişti.

MARAŞLI OYUNCULARI!

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