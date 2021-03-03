Hercai 62. bölüm izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 62. bölüm izle
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Hercai 62. bölüm izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 62. bölüm izle

03.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:13
Hercai 62. bölüm izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 62. bölüm izle

Hercai 62. bölüm izle! Hercai dizisinin 61. bölümü ardından Hercai 62. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Hercai 62. bölüm fragmanı izle! Hercai son bölüm özeti! Hercai yeni bölümde neler olacak? ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 62. bölüm izle

Hercai 62. bölüm full izle! Hercai 62. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Hercai 62. bölüm seyret! Hercai 62. bölüm tek parça izle! Hercai 62. bölüm tamamı izle! Hercai 62 son bölüm fragmanı izle.

HERCAİ 62. BÖLÜM FULL İZLE!

Hercai dizisi ATV ekranlarında 61. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 61. bölümün ardından şimdi de Hercai 62. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 62. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HERCAİ 60. BÖLÜMDE NE OLDU?

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

HERCAİ 59. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi?

HERCAİ 61. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Hercai dizisinin 61. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım Yapımcı: Banu AkdenizYönetmen: Ali İlhanSenaryo: Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnceOyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök

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