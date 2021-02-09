Maraşlı 5. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı son bölüm izle!

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MARAŞLI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı yeni dizi Maraşlı 5. bölümde Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır.

Mahur sergide annesinin videosuyla karşılaşır. Annesi ona büyük bir yalanın içinde yaşadığını söyler. Ne yapacağını bilemeyen Mahur, Maraşlı'ya sığınır. Mahur'un babası bile ona yalan söylemektedir.

Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek?

Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı?

İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir?

Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir.

Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

MARAŞLI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisi ATv ekranlarında bu akşam 5. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 5. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 6. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MARAŞLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisinin çekimlerine Türkiye'nin dondurma ile ünlü ili Kahramanmaraş'da başlaması planlanıyor. Bilindiği üzere Kurtuluş Savaşımızın da simgesi olan bu tarihi kent sadece dondurması ile değil aynı zamanda delikanlı adamları ile de ünlü. Maraşlı dizisinin ilerleyen bölümlerinde ise İstanbul'a alınacağı öğrenildi. Diğer taraftan Maraşlı dizisinde Maraşlı bir adamın hikayesi anlatılacağı için şuanda ismi Maraşlı olarak telaffuz ediliyor. Belki de sete çıkacağı zaman Tims B yapım Maraşlı dizisine yeni bir isim verebilir. Tims B Yapım Maraşlı dizisinin ismini daha önce de Firuze dizisi olarak açıklamış sonradan değişikliğe gitmişti.

MARAŞLI OYUNCULARI!

Oyuncu kadrosu

Burak Deniz - Maraşlı

Alina Boz - Mahur Türel

Serhat Kılıç - Necati Türel

Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

Rojda Demirer - Firuzan

Saygın Soysal - Savaş

Cemil Büyükdöğerli - İlhan Türel

Melis İşiten - Dilşad

Cihan Yenici - Ozan

Mert Ateş- Oğuz

Bedriye Rosa Çelik - Zeliş

Neslihan Acar

Ahmet Varlı

Serhat Parıl

Sinem Akyol

Türkü Su Demirel

Gizem Kala