Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

26.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:32
Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Çekimleri İstanbul, Beyoğlu, Beyazıt, Galata Kulesi civarında olan Maraşlı dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır?Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır? Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

3. bölümü ile ekrana gelen Maraşlı dizisi, gerilimi yüksek sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Her Pazartesi saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz,

Alina Boz,

Kerem Atabeyoğlu,

Serhat Kılıç,

Rojda Demirer,

Saygın Soysal

Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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