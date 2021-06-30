Maraşlı 25. bölüm fragmanı! Maraşlı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 24. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
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Maraşlı 25. bölüm fragmanı! Maraşlı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 24. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Maraşlı 25. bölüm fragmanı! Maraşlı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 24. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
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ATV'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Maraşlı dizisinin 22. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Maraşlı konusu nedir? Maraşlı 24. bölüm izleme linki! Maraşlı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Burak Deniz' in başrollerinde olduğu Maraşlı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Maraşlı 22. fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 24. bölüm izle!

MARAŞLI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın heyecan dolu 24. bölümünden sonra seyirci, 25. bölüm için fragman arayışlarına başladı. Her hafta Pazartesi akşamı 20.00'de ekran karşısında olan Maraşlı' nın 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizde yer alacak. Takipte kalın!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

MARAŞLI 24. BÖLÜM İZLE!

Maraşlı 24. bölüm izlemek için tıklayınız!

Maraşlı 25. bölüm fragmanı! Maraşlı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 24. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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Maraşlı 25. bölüm fragmanı! Maraşlı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 24. bölüm izle! Dizinin konusu nedir? - Haberler
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