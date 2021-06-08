Maraşlı 22. bölüm fragmanı! Maraşlı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 21. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
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Maraşlı 22. bölüm fragmanı! Maraşlı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 21. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Maraşlı 22. bölüm fragmanı! Maraşlı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 21. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
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ATV'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Maraşlı dizisinin 22. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Maraşlı konusu nedir? Maraşlı 21. bölüm izleme linki! Maraşlı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Burak Deniz' in başrollerinde olduğu Maraşlı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Maraşlı 22. fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 21. bölüm izle!

MARAŞLI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın heyecan dolu 21. bölümünden sonra seyirci, 22. bölüm için fragman arayışlarına başladı. Her hafta Pazartesi akşamı 20.00'de ekran karşısında olan Maraşlı'nın 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizde yer alacak. Takipte kalın!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?

MARAŞLI 21. BÖLÜMİZLE!

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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Maraşlı 22. bölüm fragmanı! Maraşlı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 21. bölüm izle! Dizinin konusu nedir? - Haberler
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