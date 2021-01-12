Maraşlı 2. bölüm ne zaman, hangi kanalda? Maraşlı 2. bölüm fragmanı! Maraşlı 1. bölüm izle!

İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın 2. bölümü heyecanla bekleniyor! Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı 2. bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı konusu nedir? Maraşlı 2. bölüm fragmanı! Maraşlı 1. bölüm izle!

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı bu hafta ilk bölümüyle yayınlandı. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 2. bölümü izleyiciler tarafından şimdiden merak ediliyor! Maraşlı 2. bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı konusu nedir? Maraşlı 2. bölüm fragmanı! Maraşlı 1. bölüm izle! gibi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz!

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı konusu şöyledir: Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Maraşlı dizisinin merakla beklenen 2. bölümü 18 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak!

MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

MARAŞLI 1. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?