Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı son bölüm tek parça izle!

Her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan ve 26 Nisan Pazartesi günü 15. bölümü ile ekrana gelen Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı son bölüm tek parça izle!

Alina Bozve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı son bölüm tek parça izle!

MARAŞLI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

26 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen ve merakla beklenen Maraşlı 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Maraşlı15. bölüm tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

MARAŞLI 15. BÖLÜM İZLE

MARAŞLI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.