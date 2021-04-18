PANDEMİDE ORMANDAKİ AĞAÇ EVDE İZOLE OLUYOR

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde marangoz ustası Kadir Aksoy (51), ormanda kızılağaçların gövdesine yerden 3'er metre yükseklikte biri 3 diğeri 5 metrekarelik tek odalı evler inşa etti.

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde marangoz ustası Kadir Aksoy (51), ormanda kızılağaçların gövdesine yerden 3'er metre yükseklikte biri 3 diğeri 5 metrekarelik tek odalı evler inşa etti. Aksoy, pandemi döneminde ağaç evlerde kendini izole ediyor.

İlçenin Taşçılar Mahallesi'nde marangoz ustası Kadir Aksoy, pandemi nedeniyle kalabalıklardan uzak kalabilmek için ormanda ağaçlar üzerine ev yapmaya karar verdi. İşe koyulan Aksoy, arazisinde kızılağaçların gövdesine yerden 3'er metre yükseklikte biri 3 diğeri 5 metrekarelik tek odalı evler inşa etti. İçerisine soba kuran, koltuk yerleştiren Aksoy, doğanın içerisinde izole oluyor.

'AĞAÇLARA ZARAR VERMEDİM'

Kadir Aksoy, işinden arta kalan zamanlarında kendine yeni bir alan oluşturmak için ağaçlara ev inşa ettiğini belirterek 'Pandemiden kaçmak, doğayla baş başa kalmak için burayı yaptım. Görenlerinde çok dikkatini çekti. İki ev inşa etti. Bu gidişle 3'üncü katıda atacağım gibi. Ağaçlara zarar vermeden yaptım. Ağaçların büyümesi devam edecek. 4 aylık bir emek var. Üst kat kışın oturmak için kapalı, diğer yerler teras şeklinde yazlık olarak planlandı. Planımı ağaçların şekline göre yaptım' dedi.

'İNSAN RUHUNU DİNLENDİRİYOR'

Taşçılar Mahallesi Muhtarı Hamdi Özkan da 'Güzel, sakin, kafanı dinlendireceğin özel bir yer olmuş. Bence herkes ruhunu dinlendireceği böyle bir yer yapmalı. Arkadaşım buraya ufak bir yer yapmak için başladı ama belediye izin verse 3'üncü katıda çıkacak gibi duruyor. Bende fırsat buldukça geliyorum, doğanın keyfini çıkarıyorum. Ağaçlara da hiç zarar vermeden evi kurmuş, oda çok güzle olmuş' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı